"Si les Européens ne prennent pas conscience de ce problème aujourd'hui, il sera déjà trop tard demain"

Le magazine Défense diffusé ce mercredi dévoilera en exclusivité la manière dont le Front Polisario qui opère depuis Tindouf en Algérie a organisé un immense réseau de blanchiment d'argent illégal basé en Espagne : la Hawala, un réseau informel de transfert de fonds d'un lieu à un autre par le biais de courtiers.

Défense a pu avoir accès à un rapport d'une agence de renseignement d'un pays occidental rédigé par des enquêteurs financiers, ainsi qu'à des rapports de la Guardia civile espagnole, qui identifient le cerveau des opérations comme étant Ahmed Abderrahman. A la tête de la Hawala "Tirs", celui-ci est très proche des leaders du Front Polisario et organise des réseaux depuis Tindouf vers l'Europe et bien au-delà, aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Le magazine Défense donnera en exclusivité des exemples de plusieurs comptes en banque ouverts en Espagne et en Irlande ainsi que leurs réseaux. Il diffusera surtout une vidéo dévoilant les liens très étroits qui lient la Hawala "Tirs" au Front Polisario et au Hezbollah. Dans celle-ci, Ahmed Abderrahman, attablé à une terrasse de café d'un pays européen, rencontre un homme d'affaires libanais des qard El hassan du réseau de blanchiment d'argent du Hezbollah et déclare notamment : "J'aime le Hezbollah. Malgré les luttes au Liban, j'aime ce qu'il fait. Le Hezbollah est particulier. Je suis sunnite et pourtant je l'aime parce que ses hommes tiennent leur parole. Ils ont prouvé leur force lors de la guerre en 2006 contre Israël (...) Beaucoup de pays ont peur d'Israël mais pas le Hezbollah."

Selon "O"., ancien agent des renseignements, "si les Européens ne prennent pas conscience de ce problème aujourd'hui, il sera déjà trop tard demain".

