Un ougandais est le père de 102 enfants de 12 femmes différentes

L’aîné de ses enfants a 50 ans et le plus jeune 10 ans. Il est également le grand-père de 578 petits-enfants

Musa Hasahya Kesera, un ougandais âgé de 68 ans et habitant du village de Bugisa, a été reconnu comme étant le père de 102 enfants qu’il a conçu avec 12 femmes différentes. L’aîné de ses enfants a 50 ans et le plus jeune 10 ans. Il est également le grand-père de 578 petits-enfants. Il s’est marié pour la première fois à l’âge de 17 ans et a eu son premier enfant l’année d’après. L’homme, actuellement au chômage, avoue tout de même que sa situation est pour le moins difficile, notamment financièrement. "Nous avons à peine assez de nourriture. Les enfants ne sont nourris qu’une fois, deux fois les bons jours", confie l’une de ses épouses.

"Au début c'était une blague, mais maintenant ce sont des problèmes. J'ai appris de mon attitude irresponsable d'avoir eu autant d'enfants dont je ne peux pas m'occuper", déplore-t-il. "Avec ma santé défaillante et moins d'un hectare de terre pour une si grande famille, deux de mes femmes sont parties car je ne pouvais plus subvenir à l'essentiel, comme la nourriture, l'éducation ou l'habillement", continue Musa Hasahya Kesera. Toute la famille vie dans une vingtaine de huttes et dans une maison en ruine.

BADRU KATUMBA / AFP Musa Hasahya Kesera, un ougandais père de 102 enfants avec 12 femmes

La polygamie étant légale en Ouganda, sept de ses femmes vivent encore avec lui, les cinq autres sont parties faute d’espace suffisant pour tout le monde ou à cause du manque d’argent. Musa Hasahya Kesera commence à avoir du mal à se rappeler les prénoms de tous ses enfants à cause de son âge avancé : " Je ne me rappelle que des noms du premier et du dernier né, je ne me souviens pas de la plupart des autres", dit-il.

Il avoue avoir également du mal à se souvenir des noms de ses épouses, mais confie qu’elles prennent toutes des moyens de contraception pour éviter d’agrandir encore la famille.