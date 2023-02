Un homme menaçant de faire exploser l'ambassade saoudienne en Algérie arrêté

La personne a été soumise à des contrôles médicaux et à des tests psychologiques avant d'être poursuivie

Les forces de sécurité algériennes ont arrêté une personne qui avait menacé de faire exploser le siège de l'ambassade d'Arabie saoudite à Alger, la capitale, a annoncé l'ambassade dans un communiqué jeudi.

L'ambassade a reçu un appel tôt dans la matinée de mercredi d'une personne "qui a directement menacé de faire exploser l'ambassade", ce qui a incité les responsables de l'ambassade à informer les forces de sécurité algériennes compétentes, selon le communiqué.

Les forces de sécurité de la capitale ont arrêté le suspect après enquête, a rapporté la télévision publique algérienne, ajoutant que la personne a été soumise à des contrôles médicaux et à des tests psychologiques avant d'être poursuivie.

"L'ambassade du Royaume apprécie les efforts sans surprise des autorités algériennes et assure de sa confiance dans les forces de sécurité algériennes qui n'ont pas hésité à protéger l'ambassade et ses employés de cette menace, et à traduire en justice les auteurs de cet acte."