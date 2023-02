Les dirigeants africains réunis à Addis Abeba pour parler libre échange

Au moins 35 présidents et quatre Premiers ministres participeront au sommet

Les dirigeants africains se réunissent samedi et dimanche pour le sommet annuel de l'Union africaine (UA) à Addis Abeba avec pour objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. Au moins 35 présidents et quatre Premiers ministres participeront au sommet, selon le gouvernement éthiopien. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, trois pays dirigés par des militaires issus de coups d'Etat, ont demandé le 10 février la levée de leur suspension de l'UA.

Amanuel Sileshi / AFP Le président angolais Joao Lourenço en marge de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba le 17 février 2023

Depuis de nombreuses années, les dirigeants du continent discutent de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlec), qui doit réunir 1,3 milliard de personnes et devenir le plus grand marché mondial en termes de population.

Amanuel Sileshi / AFP Le président kenyan William Ruto en marge de la 36e Session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba le 17 février 2023023

Ce 36e sommet de l'UA, qui se tiendra au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba, portera sur "l'accélération" de la Zlec. Pour l'heure, le commerce intra-africain ne représente que 15% des échanges totaux du continent. "La Zlec doit, selon ses promoteurs, favoriser le commerce au sein du continent et attirer des investisseurs. Selon la Banque mondiale, d'ici 2035, l'accord permettrait de créer 18 millions d'emplois supplémentaires et "pourrait contribuer à sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté".

Amanuel Sileshi / AFP President of Tanzania Samia Suluhu Hassan in Addis Ababa on February 17, 2023

"Il y a des pays qui sont un peu hésitants sur certains points, notamment sur le protocole de libre circulation des personnes et des biens. Certains pays africains craignent que l'ouverture des frontières n'entraîne un afflux de personnes qu'ils ne peuvent pas contrôler", souligne Dorine Nininahazwe, directrice de l'ONG ONE pour l'Afrique de l'Est, évoquant également des questions de protectionnisme.

Si le continent reste toujours le théâtre d'affrontements armés, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) ou dans le bassin du lac Tchad, l'un des conflits les plus meurtriers au monde, la guerre au Tigré (nord de l'Ethiopie) - qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts selon l'UA - a pris fin en novembre dernier, avec la signature d'un accord de paix sous l'égide de l'Union africaine.