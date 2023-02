Arnaque aux pyramides : un faux cimetière ancien découvert en Egypte

Le cimetière était si bien imité qu'il a presque trompé certains experts

Un cimetière découvert dans le sud de l'Égypte comprenant des statues, des gravures et un cercueil de l'époque pharaonique s'est avéré être un faux. L'affaire a mis tout le pays en émoi.

Selon Ahmed Moussa, le chef de l'Autorité des antiquités égyptienne, les malfaiteurs était parvenus à créer de toutes pièces un cimetière ancien plus vrai que nature, qui a presque trompé certains experts. Ils ont ainsi creusé des cavités de 10 à 15 mètres afin d'y entreposer toutes sortes d'artefacts plus faux les uns que les autres, et attirer des acheteurs d'antiquités. Un travail titanesque qui a dû leur prendre entre deux et trois ans.

Le faux cimetière a été complètement détruit afin qu'il ne puisse plus être utilisé à l'avenir. Certains spécialistes arabes de l'Egypte antique ne cachent pas leur colère et vont jusqu'à réclamer la peine de mort pour les malfaiteurs en arguant qu'ils tentent de modifier l'histoire de l'Egypte.

De telles malversations s'expliquent par le fait que le commerce des antiquités en Egypte génère énormément d'argent. Ces dernières années, de plus en plus de personnes essaient de trouver ou de s'approprier des antiquités, afin de les vendre ou de les faire sortir clandestinement d'Égypte. Un phénomène qui s'est amplifié depuis 2011 et le renversement du régime de Moubarak.