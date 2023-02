Aerospace African Forum, premier forum D to D dédié à l'Aerospace et l'Afrique

Ce forum résonne comme un rendez-vous incontournable des grands noms de l'aérospatial

Le premier forum D to D dédié à l'Aerospace et l'Afrique a eu lieu le 16 février dernier à Casablanca au Maroc. Le forum a été organisé par le GIMAS, le groupes des industries aéronautiques et spatiales marocaines, et sa directrice générale et commissaire générale du Forum, Maria El Filali. L'avion décarboné pour la mobilité durable, la cybersécurité, ou encore la militarisation de l'espace, autant de sujets clés qui ont occupé des participants impliqués et visionnaires.

Matthias Inbar Jean-Paul Palomeros, ancien général de l'armée de l'air

Les ministres marocains de l'Industrie Ryad Mezzour, et des Transports Mohammed Abdeljalil, ont rappelé qu'il fallait "se donner les moyens de ses ambitions en terme de transports aériens et de développement aérospatial". "Mutualiser les compétences de chacun au service des ressources civiles fait partie de nos objectifs", ont affirmé des ministres d'État du Congo, Jean-Jacques Bouya, et le ministre des Transports du Sénégal, Doudou Ka, soutenus par plusieurs PDG de compagnies aériennes africaines dont Ethiopian Airlines et EgyptAir.

Matthias Inbar Maria El Filali

Jean-Paul Palomeros, ancien général de l'armée de l'air, et Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, aux côtés d'anciens généraux et commandants de l'OTAN, sont revenus sur la place fondamentale de la militarisation de l'espace à travers l'expertise, et la question de la souveraineté des territoires, au cœur de l'aérospatiale en Afrique.

Matthias Inbar Cheick Modibo Diarra, ancien Premier ministre du Mali et ancien chef de la mission sur mars de la Nasa

De son côté, l'ancien Premier ministre du Mali et ancien chef de la mission sur mars de la Nasa, Cheick Modibo Diarra, a insisté sur l'importance du développement aérospatial pour la protection des frontières et le dynamisme des ressources des populations civiles en Afrique.

Ce forum résonne aussi comme un rendez-vous incontournable des grands noms de l'aérospatial, grâce à la présence de présidents et vice-présidents de multinationales comme General Electric, Safran, Thalès ou encore Boeing et de plusieurs directeurs d'aéroports et d'aviation civile de pays africains.

Une délégation israélienne conduite par le directeur de l'agence spatiale israélienne, Uri Oron et des experts en aviation civile et cybersécurité, ont permis d'intégrer parfaitement les accords d'Abraham dans ces réflexions et coopérations potentielles.

Ce forum s'est présenté comme une opportunité unique de pouvoir en une journée débattre de ces grandes questions d'avenir sur des domaines qui ont un impact direct sur la souveraineté, la sûreté et la protection des ressources civiles et sécuritaires de l'Afrique dans les domaines de l'aérospatiale et aéronautique.