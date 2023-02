La tolérance envers les Juifs est de plus en plus enseignée au Maroc, selon une ONG

La communauté juive est dorénavant "fréquemment et affectueusement représentée" dans les manuels scolaires marocains

La tolérance envers les Juifs est de plus en plus enseignée dans les programmes scolaires marocains selon l'Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l'éducation scolaire (IMPACT-se), un organisme de surveillance israélien.

Au début de la semaine, IMPACT-se a publié un rapport sur le contenu des manuels scolaires au Maroc au cours de la dernière décennie. Selon l'étude, des changements notables ont été effectuées depuis 2021 après la normalisation des relations entre Israël et le royaume chérifien: la communauté juive du Maroc est dorénavant "fréquemment et affectueusement représentée", et les élèves martèlent que les Juifs sont "une partie inséparable" du pays, avec "des racines anciennes et un héritage de siècles de coexistence avec la population non-juive".

"Les manuels décrivent l'histoire, la culture et les contributions juives à la société marocaine... La représentation du peuple juif est sympathique, et les stéréotypes antisémites sont évités ou subvertis avec des traits positifs comme la générosité, et la loyauté envers le Maroc", souligne le rapport d' IMPACT-se. Les manuels soulignent par ailleurs "les efforts actuels du gouvernement pour préserver l'héritage juif". Les élèves sont également exposés à certains aspects de la religion juive, et des allusions à ses points communs avec l'Islam contribuent à cultiver cette image sympathique", souligne encore l'organisme.

En revanche, "les manuels scolaires ne traitent pas de la Shoah et manquent certains aspects de l'expérience juive marocaine, notamment son émigration au 20ème siècle".