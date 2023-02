Calixthe Beyala souhaite l'exclusion de la Tunisie des instances africaines

Beyala a pointé du doigt le régime tunisien "négrophobe"

La romancière et présidente du mouvement des Africains français, Calixthe Beyala, a émis le souhait que le président tunisien Kaïs Saïed soit exclu des instances africaines, après ses propos sur les migrants subsahariens, a-t-elle affirmé jeudi soir dans les GGMO sur i24NEWS. Le chef de l’Etat tunisien avait en effet affirmé que l’immigration relevait d’un "plan criminel pour changer la composition du paysage démographique" du pays.

"Dans l'état actuel des choses, les Etats-Unis d'Afrique ne pourront pas être bâtis", a-t-elle affirmé. Calixthe Beyala a raconté à i24NEWS avoir reçu de nombreux appels d'étudiants africains en Tunisie victimes de racisme. "Nous n'avons pas voulu voir ce qui était réel. Beaucoup d'étudiants m'ont téléphoné pour me dire qu'ils souffraient de racisme en Tunisie. Je ne voulais pas y croire pour ne pas mettre en péril l'Union africaine", a-t-elle poursuivi.

"Il y a un rejet de l'autre, ils se pensent être un autre peuple, une autre race alors que la race humaine n'existe pas. L'esclavage des peuples d'Afrique par les arabo-musulmans a vraiment eu lieu et il convient de mettre ce dossier sur la table"

Beyala a également pointé du doigt le régime tunisien "négrophobe". "On oublie de le signaler mais le sud de la Tunisie est peuplé de Noirs et la Tunisie n'est pas le lieu privilégié des Africains." "On n'a pas besoin d'aide, on a besoin de liberté", a-t-elle affirmé. "Les premiers responsables sont les dirigeants car c'est à eux de prendre le destin du continent en main. L'Afrique a les moyens et a toutes les richesses du monde, même d'accueillir les autres. Je vous garantis que dans les vingt prochaines années, c'est l'Afrique qui sera la terre d'accueil de beaucoup", a conclu la romancière.