Sahara : l'Autriche soutient le plan d'autonomie marocain

L'Autriche soutient le plan d'autonomie du Maroc concernant le Sahara. C'est ce qu'indique la déclaration commune publiée mardi à l'issue de la rencontre entre le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Chancelier fédéral d'Autriche, Karl Nehammer. "L'Autriche considère le plan d'autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme une base de solution au différend autour du Sahara marocain, acceptée par toutes les parties." Dans ce cadre, l'Autriche a qualifié les efforts du Maroc de "sérieux et crédibles".

Les deux pays ont en outre affirmé leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour poursuivre le processus politique visant à atteindre "une solution juste, durable, politique et mutuellement acceptable", conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Invité par le chef du gouvernement marocain, le Chancelier fédéral d'Autriche a effectué une visite officielle de deux jours au Maroc, accompagné d'une délégation de haut niveau. Une visite qui s'inscrivait dans le cadre de la célébration du 240ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays