Au Maroc, des femmes du monde entier lancent un appel pour la paix

Cet appel vient "d'une volonté de créer une chaîne de solidarité entre des femmes du monde entier

À la veille de la Journée internationale des femmes, des femmes du monde entier réunies au Maroc ont lancé mardi un appel international "urgent" pour la paix. Cet appel vient "d'une volonté de créer une chaîne de solidarité entre des femmes du monde entier pour lancer un appel à la paix, à la justice et à l'égalité", explique Hanna Assouline, coprésidente des "Guerrières de la paix", mouvement de femmes juives et musulmanes fondé en France en 2022 et à l'origine de l’initiative.

Ces militantes, dont la Nobel de la paix 2003, l'avocate iranienne Shirin Ebadi, sont réunies mardi et mercredi dans la ville d'Essaouira au sud du pays, "pour échanger, réfléchir ensemble, apprendre les unes des autres et se nourrir de (leurs) engagements", poursuit Hanna Assouline. Parmi elles, des Israéliennes et Palestiniennes, des Afghanes, Syriennes, Marocaines ou encore d'Afrique subsaharienne.

i24NEWS IShirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003 et militante des droits de l'homme, sur i24NEWS

"Ce rassemblement réunit des femmes du monde entier. Chacune d'elles porte des histoires aussi difficiles les unes que les autres. C'est important aujourd'hui de reconnaître leur force", témoigne Huda Abu Arqoub, directrice palestinienne de l’Alliance pour la paix au Moyen-Orient (ALLMEP). Leur "cri du coeur" survient "dans un contexte d'urgence vis-à-vis de notre planète, de guerre, de haine, de montée des extrémismes qui nous menacent partout dans le monde", a plaidé Hanna Assouline.

Soutenu par les Nations unies, l'appel se traduira par la création d'un "Forum mondial des femmes pour les paix". Une chaîne humaine symbolique "des femmes pour la paix" se formera mercredi devant les remparts du port d'Essaouira, traditionnellement lieu de dialogue entre cultures musulmane et juive.

"Je suis heureuse d'être parmi des femmes de différentes cultures et religions dans une ville connue pour sa tolérance et ses valeurs de coexistence", s'est félicitée Shirin Ebadi. La réunion se clôturera jeudi par "une marche pour la paix " jusqu'à l'océan Atlantique.