Une délégation de jeunes Israéliens se rend au Maroc à l'invitation d'institutions locales

Ces jeunes ambassadeurs d'Israël affirment avoir trouvé un langage commun avec les jeunes marocains

Une délégation de 30 jeunes israéliens âgés de 17 à 18 ans s'est rendue au Maroc ces derniers jours à l'invitation de l'institut diplomatique du pays. Dans le cadre de la visite, organisée par le ministère des Affaires étrangères et le Centre israélien pour le jeune leadership, la délégation a tenu une première rencontre du genre avec de jeunes Marocains, avec lesquels ils disent avoir trouvé un "langage commun", et discuté de la promotion du Maroc comme modèle de coexistence et de tolérance.

Au cours de leur déplacement, les jeunes ambassadeurs d'Israël ont également été chaleureusement accueillis par des jeunes issus de l'académie diplomatique du ministère local des Affaires étrangères, ainsi que les élèves du lycée Maïmonide de la ville de Casablanca et ceux de l'Université internationale de Rabat.

L'un des moments forts de la visite a été l'accueil de la délégation au mausolée des rois Hassan II et Mohammed V dans la capitale. Les jeunes ambassadeurs ont déposé des couronnes bleues et blanches aux couleurs du drapeau d'Israël sur les tombes, et ont écrit dans le livre d'or un hommage à ces pères de la nation marocaine qui ont protégé les Juifs du pays durant la Shoah. L'événement a même été relayé par la télévision d'État marocaine.

La délégation a également visité les communautés juives des villes de Tanger, Marrakech et Casablanca et célébré la fête de Pourim avec elles. À la fin du séjour, l'Institut diplomatique au Maroc dirigé par Habev Ablati et le Centre israélien pour le jeune leadership ont annoncé de prochains projets de coopération mettant l'accent sur l'échange de délégations de jeunes.

Commentant leur voyage, les jeunes israéliens ont dit avoir été particulièrement touchés du respect accordé par les Marocains à la culture juive et aux sites du patrimoine juif local.