L'AIEA annonce que 2,5 tonnes d'uranium ont disparues d'un site en Libye

Des inspecteurs ont découvert que 10 conteneurs n'étaient pas présents là où ils avaient été déclarés par les autorités

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a signalé mercredi la disparition d'environ 2,5 tonnes d'uranium naturel d'un site en Libye. Au cours d'une visite mardi, des inspecteurs de l'instance onusienne "ont découvert que 10 conteneurs avec environ 2,5 tonnes d'uranium naturel sous forme de concentré d'uranium ("yellow cake") n'étaient pas présents là où ils avaient été déclarés par les autorités", a écrit le directeur général Rafael Grossi dans un rapport aux Etats membres.

L'AIEA précise qu'elle va mener des vérifications "complémentaires" pour "clarifier les circonstances de la disparition de cette matière nucléaire et sa localisation actuelle". Aucun détail n'est donné sur le site en question. La Libye a abandonné en 2003 son programme de développement de l'arme nucléaire, sous l'égide de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi.

Depuis sa chute en 2011 après 42 années de dictature, le pays est enlisé dans une crise politique majeure, avec des pouvoirs rivaux basés dans l'Est et l'Ouest, une myriade de milices, des mercenaires disséminés dans le pays, sur fond d'ingérences étrangères. Deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un installé à Tripoli (ouest) et reconnu par l'ONU, l'autre soutenu par l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar.