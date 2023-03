Un polo Lacoste provoque l’indignation des Marocains

La carte du monde affichée sur le polo représente le Maroc amputé de sa partie du Sahara

Un polo de la collection été 2023 de la marque française Lacoste a déclenché la colère et l’indignation des Marocains. En effet, la carte du monde affichée sur le polo représente le Maroc amputé de sa partie du Sahara. De nombreux internautes ont exprimé leur colère en inondant les réseaux sociaux de photos et vidéos du polo en question dans les magasins et en appelant au boycott de la marque.

Les internautes marocains se demandent si la marque a sciemment omis le Sahara marocain sur le polo proposé à la vente sous la référence "L.12.12 graphique planisphère". De plus, Ils exigent le retrait de la vente du polo, ainsi que des excuses officielles auprès du palais royal. Cette action de la marque française intervient dans une période de tensions entre la France et le Maroc, les marocains interprétant la vente de ce polo comme une nouvelle provocation française envers le Royaume.

Le 12 décembre 2020, les États-Unis avaient dévoilé, pour la toute première fois, une "nouvelle carte officielle" du Maroc intégrant le territoire du Sahara, lors d’une cérémonie organisée à l’ambassade américaine à Rabat. Deux jours plus tôt, l’ex-président américain Donald Trump avait signé un décret reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara. Depuis, le département d’État américain, la CIA, l’OTAN, la NASA, mais aussi de nombreuses compagnies aériennes ont adopté la carte complète du Maroc.

Le polo controversé est disponible dans tous les magasins Lacoste à travers le monde et se décline en cinq couleurs : noir, blanc, vert, bleu et rose. Son prix a été fixé à 140 euros.