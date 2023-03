Aéronautique : le Maroc attire les investisseurs

Le Maroc a pris la décision stratégique de devenir un leader de l'industrie lourde depuis quelques années

Le secteur de l'industrie aéronautique au Maroc continue à attirer les investisseurs étrangers. Hutchinson, entreprise française et un des leaders de ce marché a inauguré l'extension de son site de production dans la région de Casablanca.

"On crée des emplois et je pense que c'est très bien pour le Maroc. On a un accompagnement au quotidien comme des subventions aux investissements, des écosystèmes donc de ce point de vue-là, c'est gagnant-gagnant" affirme Simon Pescataing, directeur de l'usine Hutchinson Casablanca. "L'engagement du Maroc est évident, les ministres ont beaucoup d'équipes qui sont avec nous au quotidien et les échanges sont productifs, professionnels, et efficaces donc pour nous, c'est parfait", a-t-il affirmé.

La volonté d'investissement du Maroc dans l'automobile et l'aéronautique existe depuis plusieurs années et s'installe dans un climat de confiance. "C'est très important pour nous, et je souhaite remercier le royaume d'avoir bien contribué à notre installation sur ce site, de nous aider dans toutes nos démarches possibles pour rendre ce site et cette installation durable et bien ancré dans l'écosystème marocain de Casablanca", témoigne Hélène Moreau-Leroy, PDG d'Hutchinson au micro d'i24NEWS.

Il y a une volonté du roi de créer des emplois pour mettre à profit la main d'œuvre marocaine prête pour le marché national et international. "Cette inauguration s'inscrit dans le cadre de l'activation de l'accord signé par sa majesté en vue d'approvisionner le groupe mondial Boeing. Cette usine est la quatrième unité du royaume du Maroc et offrira 4000 opportunités d'emplois avec un budget d'investissement équivalent à 150 millions de dirhams ce qui confirme l'attractivité du système aéronautique dans notre pays", précise Ryad Mezzour, ministre marocain du l'Industrie et du Commerce.

Le Maroc a pris la décision stratégique de devenir un leader de l'industrie lourde depuis quelques années. Ces efforts commencent à porter leurs fruits et le Maroc se place en tête de ce marché commence a devenir un vrai concurrent mondial et peut représenter avec fierté le "made in Marocco".