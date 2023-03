"Nous sommes des Juifs d'Israël et nous avons l'obligation d'améliorer le monde"

Promouvoir le cyclisme au Rwanda, et améliorer la vie de milliers d'enfants en les encourageant à s'impliquer dans le sport. C'est le dernier projet en date de l'homme d'affaires israélo-canadien, Sylvan Adams. "Nous savons qu'il est très difficile pour un père ou une mère rwandais d'acheter un vélo ou de fournir ce type d'équipement coûteux aux enfants. Nous donnons donc un coup de main et permettons aux enfants de profiter de ce sport que nous aimons ensemble."

Il y a quelques jours, dans la region de Bugesera, au sud de la capitale Kigali, le proprietaire de l'équipe cycliste israélienne "Israel-Premier Tech" a inauguré deux pistes cyclables, en compagnie de son leader, le britannique Christopher Froome, qui est né et qui a grandi au Kenya jusqu'à l'âge de 15 ans.

Un projet baptisé "fields of dreams", ou "circuits des rêves". "Je pense qu'un projet comme celui-ci contribuera grandement à amener la prochaine génération de cyclistes professionnels en Europe. Je veux dire que lorsque j'ai grandi au Kenya, nous n'avions rien de tel. C'est donc formidable de voir ce projet prendre forme et je pense que nous en verrons les fruits dans les prochaines décennies," déclare Christopher Froome.

Le choix de Bugesera comme emplacement de ces deux circuits s'explique par le fait que cette region a été particulierement touchée lors du génocide rwandais en 1994, où plus de 800 000 Tutsis ont été massacrés par des milices armées hutu.

"Nous sommes des Juifs d'Israël, et dans nos traditions, nous avons l'obligation d'aider et d'améliorer le monde. Et puis, le Rwanda a connu des temps très difficiles lors du siècle dernier, tout comme le peuple juif. Malheureusement, nos deux peuples ont vecu de terribles genocides. Sachez qu'on ne vous abandonnera pas, nous continuerons de vous soutenir, tout ceci n'est qu'un début", affirme Sylvain Adams.

Dans les mois à venir, le philanthrope passionné de cyclisme, prévoit de construire une académie spécialisée, où des entraîneurs formeront de jeunes rwandais au cyclisme. Le Rwanda, connu comme le pays des mille collines, accueillera d'ailleurs la 92e édition des championnats du monde de cyclisme sur route en 2025, une première pour le continent africain.