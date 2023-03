Quand Hadj Ahmed Barikallah, ancien haut-cadre du Polisario, plaide pour la paix

Pour Hadj Ahmed Barikallah, ancien haut-cadre du Polisario, le plan d'autonomie marocain est une bonne base de discussion

Hadj Ahmed Barikallah, ancien haut-cadre du Polisario, mouvement politique armé du Sahara occidental créé en 1973 pour lutter contre l'occupation espagnole, a décidé, après plus de 50 ans de militantisme, de rompre ses liens avec l'organisation. Accusé de haute-trahison, Hadj Ahmed Barikallah explique dans le magazine Maghreb, sur i24NEWS, sur les raisons de son départ. Dans une entretien passionnant, il revient aussi sur le nationalisme sahraoui dont il est le fer de lance politique, et sur ses relations avec le Maroc, pays qu’il a combattu pendant cinq décennies.

En 2020, Hadj Ahmed Barikallah a fondé le Mouvement sahraoui pour la paix, qui propose une “voie de sortie pacifiste”. “Après avoir milité au Polisario pendant 50 ans, dans un processus de libération qui n'a finalement servi à rien et dans lequel on ne voit aucune solution au problème du Sahara Occidental, avec une population qui vit dans des conditions déplorables dans les camps de Tindouf, nous avons jugé nécessaire de marquer un tournant. Dans ce long processus, nous nous sommes orientés vers une solution pacifique, surtout une solution qui implique une sortie honorable dans laquelle il n'y a ni vainqueurs, ni vaincus. Je pense que c'est une meilleure option que de rester dans l’impasse où nous sommes depuis 50 ans et qui ne mène nulle part”, explique-t-il. Il soutient donc le plan d'autonomie marocain, comme "base de discussion".

Si Hadj Ahmed Barikallah a laissé la voie belliciste du Polisario derrière lui, il n'a pour autant pas abandonné le nationalisme sahraoui.

“Il s'agit fondamentalement de faire preuve de bon sens et, au lieu de poursuivre des chimères, d'avoir les pieds sur terre pour trouver une solution. Les guerres peuvent être réglées par une défaite ou par une solution négociée, et nous pensons qu'il est bien préférable pour les Sahraouis de rechercher un compromis. C'est ce que, en quelque sorte, a fait que le mouvement sahraoui, en plus d'introduire la démocratie dans la société sahraouie et le multipartisme, face au parti unique qui a géré les choses et les destinées du peuple sahraoui depuis 50 ans. Nous pensons que le moment est venu d’ouvrir d’autres voies tant qu'il y a encore de un intérêt de la part de la communauté internationale, et qu’il est possible de trouver une issue ou une solution avec des garanties internationales”, développe l'ancien haut-cadre du Polisario dans Maghreb.

Pour lui, un nationalisme plus modéré et plus réaliste pourrait aboutir à un accord avec le Maroc. “Nous sommes contraints de vivre avec le Royaume du Maroc et c'est ce qui dicte en quelque sorte la prudence et le bon sens. Cela ne veut pas dire renoncer à quoi que ce soit. Les peuples poursuivront toujours des objectifs supérieurs, je crois que cela fait partie de la nature humaine. Mais l'important est de trouver la réponse adaptée à un moment précis. Cela implique évidemment des concessions, y compris de la part du Maroc, avec lequel nous n'avons pour le moment, aucune relation directe. Évidemment, nous n'existons que depuis deux ans... Mais notre mouvement s’est implanté assez solidement sur le terrain. Nous croyons qu’il a attiré une opinion publique majoritaire au sein de la population sahraouie et nous attendons que les conditions soient réunies pour qu’un dialogue soit possible avec le roi du Maroc, ou que le mouvement et ses revendications soient inclus dans le processus politique actuellement conduit ou dirigé par les Nations unies”.

Hadj Ahmed Barikallah veut croire le Mouvement sahraoui pour la paix pourra gagner les faveurs de la population... “Nous proposons une solution raisonnable, une solution qui n'implique plus de pertes en vies humaines, qui n'implique pas de grands sacrifices pour la population sahraouie. Et nous croyons que c'est la meilleure option. Il est raisonnable de créer les conditions dans lesquelles la population sahraouie puisse se regrouper et mettre fin à l'exil et à la diaspora. Elle doit pouvoir jouir de la liberté que peut leur procurer un accord avec le Royaume du Maroc, de ses ressources naturelles, et laisser aux générations futures le soin de décider de l'avenir”, conclut-il.