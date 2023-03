Exclu i24NEWS : le musée de la culture juive a été achevé à Fès et sera bientôt ouvert aux visiteurs

"Le musée de la culture juive de la ville de Fès est un chef-d'œuvre unique en son genre"

Les travaux du Musée de la culture juive dans le quartier Al-Mallah à Fès au Maroc, sont désormais terminés. Le nouvel espace artistique s'étend sur 1 200 mètres carrés et ouvrira bientôt ses portes aux visiteurs. Un membre de la communauté juive de Fès et expert du patrimoine architectural juif, Henry Cohen, a déclaré que le caractère architectural juif marocain a été pris en considération lors de la construction du musée, notant que le bâtiment d'origine, qui se distingue par ses balcons donnant sur l'extérieur, était à l'origine un dispensaire et un jardin d'enfants à l'époque de la présence de la communauté juive dans le quartier Al-Mallah.

Saad Elkadiri / i24NEWS Musée de la culture juive dans le quartier Mellah de Fès, Maroc

Henry Cohen, qui a accompagné de près la réalisation de ce projet, d'un coût d'environ 10 millions de dirhams (trois millions de shekels), a expliqué que "le musée de la culture juive de la ville de Fès est un chef-d'œuvre unique en son genre en Afrique et dans le monde arabe. Il recevra une grande attention de la part des Juifs du monde entier et de ceux qui s'intéressent à la culture juive marocaine".

Il a par ailleurs indiqué que "les expositions du musée comprendront des antiquités, des documents et des effets personnels ayant appartenu à des Juifs, qui seront enrichis par des artefacts. Des effets recueillis par l'ancien gardien du cimetière israélien de Fès, Edmond Kabay, et d'autres qui ont été apportés par des juifs marocains de la ville de Fès et de l'étranger, seront exposés.

La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de réhabilitation et de valorisation de la ville antique de Fès, qui est supervisée par l'Agence d'Aménagement et de Réhabilitation de la Ville de Fès. Le programme vise à préserver le caractère architectural de l'ancienne ville de Fès et à prendre soin de son patrimoine culturel et spirituel, y compris du patrimoine juif en tant que composante de l'identité marocaine.