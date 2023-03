Le Burkina Faso suspend France 24 après l'interview d'un chef d'Al-Qaïda

Début décembre, la junte au pouvoir avait déjà suspendu la diffusion de Radio France Internationale (RFI)

La junte au pouvoir au Burkina Faso a coupé la diffusion de France 24 sur son territoire, à la suite d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), une décision que la chaîne française "déplore vivement".

"En ouvrant ses antennes au premier responsable d'AQMI, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ces terroristes, pire il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso", indique lundi un communiqué signé du porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo.

"Le gouvernement a donc décidé en toute responsabilité, et au nom de l'intérêt supérieur de la Nation, de la suspension sine die de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national", poursuit le texte. Le signal de la chaîne a été coupé vers 09H00 (GMT et locales) lundi matin, a constaté un journaliste de l'AFP à Ouagadougou.

Le 6 mars, France 24 avait décrypté, à l'occasion d'une chronique en plateau, des réponses écrites d'Abou Obeida Youssef al-Annabi, le chef d'AQMI, à une quinzaine de questions posées par le journaliste de la chaîne française et spécialiste des questions jihadistes, Wassim Nasr.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la France "regrette la décision prise par les autorités burkinabè de suspendre la diffusion de France 24" tout en réaffirmant "son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse". De son côté, la direction de France 24 déplore cette décision et "conteste les accusations sans fondement qui mettent en cause le professionnalisme de la chaîne", s'indignant "des propos outranciers et diffamatoires du gouvernement burkinabè".

La chaîne précise ne pas avoir donné la parole au chef d’AQMI directement mais au travers d’une "chronique" qui permettait d'offrir "la distanciation et la contextualisation nécessaires", et de confirmer "pour la première fois" que l'otage français Olivier Dubois "libéré depuis, était retenu par AQMI".

Début décembre, la junte au pouvoir à Ouagadougou avait déjà suspendu la diffusion de Radio France Internationale (RFI), du même groupe que France 24, France Médias Monde. RFI était notamment accusée d'avoir relayé "un message d'intimidation" attribué à un "chef terroriste".

"La crise sécuritaire que traverse le pays ne doit pas être un prétexte pour museler les médias et empêcher les journalistes de la couvrir en toute responsabilité et indépendance", a de son côté réagi Reporters sans frontières (RSF), qui appelle également "les autorités à revenir sur leur décision".