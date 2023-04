Afrique du Sud : un cobra mortel retrouvé dans un avion

Le commissaire sud-africain de l’aviation civile a félicité le pilote déclarant qu’il avait "sauvé toutes les vies à bord"

Un cobra mortel a été retrouvé à bord d'un avion en Afrique du sud dans le cockpit du pilote. Rudolph Erasmus dit avoir "senti" une chose froide descendre le long de son dos. "Pour être vraiment honnête, c’est comme si mon cerveau n’enregistrait pas ce qu’il se passait", a déclaré le pilote à la BBC. Il raconte avoir prévenu les quatre passagers à bord qu’il allait devoir atterrir en urgence.

https://twitter.com/i/web/status/1643810820592214016 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'avion a finalement atterri à Welkom sans aucune panique à bord.

Plus tôt, le cobra avait été vu en train de se glisser dans l’avion à l’aéroclub Worcester, d’où l’avion avait décollé. Le serpent n’a d’ailleurs jamais été retrouvé. Le commissaire sud-africain de l’aviation civile a félicité le pilote déclarant qu’il avait "sauvé toutes les vies à bord".

En octobre dernier, les passagers du vol United Airlines de la Floride à l'aéroport de New Ark dans le New Jersey aux Etats-Unis ont découvert avec stupeur un serpent à bord de l'avion, qui a provoqué la panique générale après l'atterrissage. Le serpent non venimeux errant entre les jambes des passagers a été aperçu alors que l'avion venait de se poser après un vol d'environ deux heures et demie.