L'ambassadeur de l'UE au Soudan agressé à son domicile

L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan, Aidan O'Hara, a été attaqué à son domicile lundi soir, alors que des combats meurtriers continuent de menacer la stabilité du pays. M. O'Hara a été attaqué "dans sa propre résidence", a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui a estimé qu'il s'agissait d'une "violation flagrante" du droit international relatif aux diplomates.

"La sécurité des locaux diplomatiques et du personnel est une responsabilité première des autorités soudanaises et une obligation en vertu du droit international", a-t-il ajouté. Selon les informations rapportées par les porte-parole de l'UE et de Dublin, M. O'Hara, diplomate irlandais âgé de 58 ans, n'a pas été blessé et se porte bien.

Combats au Soudan

Cette annonce intervient alors que le bilan des combats, qui ont débuté samedi entre les forces loyales au dirigeant soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide (FSR), dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti, approche les 200 morts.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu avec les deux généraux, appelant à un cessez-le-feu, a indiqué un porte-parole. Selon Reuters, des diplomates égyptiens et des Émirats arabes unis travaillent à la formulation d'un accord de cessez-le-feu pour mettre fin aux combats.