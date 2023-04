Soudan: 10.000 à 20.000 personnes ont fui au Tchad (ONU)

"La majorité des personnes qui arrivent sont des femmes et des enfants"

Entre 10.000 à 20.000 personnes ont fui les combats en cours au Soudan pour trouver refuge au Tchad voisin, selon les équipes du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) présentes à la frontière.

"La majorité des personnes qui arrivent sont des femmes et des enfants (...). Le HCR travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien et ses partenaires pour évaluer leurs besoins et préparer une réponse commune", a-t-il indiqué dans un communiqué jeudi.

Le HCR se coordonne également avec les autorités tchadiennes pour les aider à enregistrer les nouveaux arrivants dans les jours à venir.

L'est du Tchad accueille déjà plus de 400.000 réfugiés soudanais et "les nouveaux arrivants font peser une pression supplémentaire sur les services publics et les ressources du pays qui sont déjà surchargés", souligne-t-il.

Les besoins les plus urgents sont l'eau, la nourriture, les abris, les soins de santé, la protection des enfants et la prévention de la violence sexiste, indique le HCR.

En raison de la violence subie par les personnes qui traversent la frontière, le soutien psychosocial figure également parmi les principales priorités. Depuis que la lutte de pouvoir, latente depuis des semaines entre deux généraux, s'est transformée en bataille rangée le 15 avril, la confusion est totale pour les 45 millions de Soudanais et les trêves annoncées par les deux camps font long feu.