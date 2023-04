Soudan : plus de 400 morts depuis le début des combats

413 personnes sont mortes dont 9 enfants et 3 551 blessés dont 50 enfants

Les combats au Soudan qui ont éclaté mi-avril entre les insurgés des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) de Mohamed Hamdan Dagalo et les militaires au pouvoir d’Abdel Fattah al-Burhan, ont fait plus de 400 morts et 3 500 blessés, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

"413 personnes sont mortes et 3 551 personnes ont été blessées", a déclaré Margaret Harris, porte-parole de l'OMS, lors d’un point presse à Genève, siège de l’organisation. James Elder, porte-parole de l'Unicef, a quant à lui précisé qu'"au moins 9 enfants ont été tués et plus de 50 blessés". Il a ajouté que les soins vitaux prodigués avant les combats à 50 000 enfants souffrant de malnutrition "ont été interrompus".

De nombreuses familles sont prises au piège, avec peu ou pas d'accès à l'électricité, à l'eau, à la nourriture et aux médicaments, à cause des affrontements meurtriers. James Elder a signalé que les combats mettent également en péril le respect de la chaîne du froid, notamment pour "plus de 40 millions de dollars de vaccins et d'insuline, en raison des coupures d'électricité et de l'impossibilité de réapprovisionner les générateurs en carburant".

AP Photo/Marwan Ali Véhicule détruit par les combats au Soudan

Même avant l'escalade de la violence au Soudan, les besoins humanitaires des enfants soudanais étaient très élevés, les trois quarts d'entre eux vivant dans l'extrême pauvreté, selon les estimations de l'Unicef. Sept millions d’entre eux n'étaient pas scolarisés.

Malgré l’appel à la trêve en raison de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du ramadan, les combats ont continué vendredi.