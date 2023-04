Egypte : les nouveaux manuels scolaires promeuvent la tolérance entre Juifs et Arabes

Les nouveaux manuels promeuvent des valeurs de tolérance et coexistence entre l'islam et le judaïsme

Un rapport de suivi du système éducatif égyptien a révélé des améliorations majeures quant aux contenus relatifs aux Juifs et aux judaïsme dans les manuels scolaires nouvellement publiés.

Compilé par l'Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l'éducation scolaire (IMPACT-SE), une ONG israélienne surveillant le contenu des manuels scolaires en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde, le rapport met ainsi en évidence des changements significatifs dans ce pays musulman marqué par les préjugés antisémites.

"De manière prometteuse, les manuels scolaires du primaire réécrits depuis 2021 n'incluent pas les stéréotypes antisémites traditionnels. Ceux-ci ont été remplacés par des valeurs de tolérance et coexistence entre l'islam et le judaïsme, mettant en évidence des points communs tels que la reconnaissance de la Torah par l'islam et l'autorisation pour les musulmans de manger de la nourriture casher.

Selon le PDG d'IMPACT-SE, Marcus Sheff, "le gouvernement égyptien dirigé par le président al-Sissi a tenu sa promesse de réformer le programme scolaire". "L'Égypte possédant le plus grand système éducatif du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, avec 25 millions d'enfants inscrits dans les écoles, ce processus de suppression de l'antisémitisme et d'autres haines des manuels scolaires est une contribution significative à l'émergence d'une société égyptienne mais aussi d'une région plus tolérantes."

L'ONG pointe toutefois que le renouvellement des livres scolaires se fait de façon progressive dans le pays : entamé en 2018, il devrait s'étaler jusqu'en 2030. Cela signifie donc que plusieurs millions d'élèves des collèges et lycées continuent d'être exposés à des stéréotypes anti-juifs grossiers et haineux dans leurs manuels scolaires.

"Ces stéréotypes incluent par exemple le fait de blâmer les juifs pour avoir causé l'antisémitisme en Europe, de les décrire comme un groupe ethnique engagé dans la finance ou d'affirmer qu'il existe une haine collective des juifs envers les musulmans", selon le rapport d'IMPACT-SE.

"Non seulement la Shoah n'est pas enseignée, mais certains manuels d'histoire accusent 'les sionistes d'avoir exploité la mort présumée de six millions de Juifs tués par les nazis afin de justifier l'immigration des Juifs en Palestine aux dépens des autochtones arabes", relève l'ONG.

Depuis que le président Sissi est au pouvoir, les liens entre l'Égypte et l'État juif se sont renforcés. Le Caire est notamment devenu le médiateur incontournable entre Jérusalem et les factions terroristes palestiniennes dans la bande de Gaza.