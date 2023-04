Soudan : un cessez-le-feu de 72 heures entre en vigueur

"La trêve donnera lieu à un dialogue sur les modalités d’un cessez-le-feu définitif"

Un cessez-le-feu annoncé par le chef de la diplomatie américaine est entré en vigueur mardi à 0H00 au Soudan, après 10 jours de combats meurtriers.

"Après d'intenses négociations ces dernières 48 heures, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril (lundi 22H00 GMT), devant durer 72 heures", a affirmé le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken lundi dans un communiqué.

Les FSR ont confirmé et annoncé une "trêve dédiée à l'ouverture de couloirs humanitaires et pour faciliter les déplacements des civils". L'armée n'a jusqu'ici rien communiqué à ce sujet.

Khaled Omar Youssef, le porte-parole des Forces de la liberté et du changement(FLC), le bloc civil historique du Soudan, a déclaré à l’AFP se féliciter "d'une médiation américaine, pour la mise en place de cette trêve humanitaire".

"Elle donnera lieu à un dialogue sur les modalités d’un cessez-le-feu définitif", précise-t-il, alors que le secrétaire d'Etat américain indique travailler avec les alliés et les partenaires des Etats-Unis en vue de la mise en place d'une "commission" chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan.

L'ONU avait réclamé plus tôt lundi l'arrêt des combats pour "éloigner le Soudan du précipice". Et si depuis plusieurs jours, les deux belligérants avaient déjà annoncé accepter des pauses dans les combats, à chaque fois ils se sont accusés d'avoir brisé la trêve.

Israël aspire à jouer un rôle de médiateur dans les efforts de paix. Jérusalem a ainsi convié les deux généraux à la tête de l'armée et des FSR à participer à un sommet de réconciliation en Israël afin de discuter d'un cessez-le-feu, ont indiqué lundi de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères à Walla.

Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongée dans le chaos. Ceux qui ne peuvent s'enfuir tentent de survivre, privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'internet et de téléphone.