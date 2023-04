Le chef militaire du Soudan approuve la prolongation du cessez-le-feu

La prolongation a été proposée par l'Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est

Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise au pouvoir, a approuvé mercredi la prolongation du cessez-le-feu de 72 heures entré en vigueur mardi, après dix jours de combats meurtriers. Celui-ci avait été négocié par les États-Unis et l'Arabie saoudite, tandis que la prolongation a été proposée par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) de l'Afrique de l'Est.

L'armée a déclaré qu'elle enverrait ses représentants rencontrer les négociateurs des Forces de soutien rapide (FSR) de Mohamed Hamdane Dagalo. La rencontre aura lieu à Juba, au Sud-Soudan voisin. Malgré le cessez-le-feu, des combats ont encore été signalés dans la capitale Khartoum, que les deux parties belligérantes prétendent contrôler.

Le représentant spécial de l'ONU pour le Soudan, Volker Perthes, a déclaré que "des informations faisant état de tirs sporadiques continuent d'arriver, ainsi que des rapports faisant état de déplacements de troupes". Dans le même temps, le criminel de guerre Ahmed Haroun, membre du gouvernement déchu de 2019, a profité du chaos pour s’échapper de prison.

Plusieurs pays ont été contraints d’évacuer leurs ressortissants, en début de semaine, y compris leur personnel diplomatique, à cause des affrontements meurtriers. Plus de 500 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées. Mercredi, les évacuations se poursuivaient toujours, alors que des milliers de Soudanais franchissent les frontières chaque jour pour trouver refuge dans les pays voisins.