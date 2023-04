Soudan : violents affrontements à Khartoum et au Darfour malgré la prolongation du cessez-le-feu

Le Programme alimentaire mondial a déclaré que la violence pourrait plonger des millions de personnes supplémentaires dans la faim

De fortes explosions et des coups de feu ont secoué certains quartiers de Khartoum, la capitale du Soudan et la région du Darfour vendredi matin, malgré la prolongation du cessez-le-feu qui était entré en vigueur mardi après dix jours de combats meurtriers.

Cette escalade est intervenue quelques heures après que les deux parties ont accepté une prolongation de 72 heures de la trêve, apparemment pour permettre aux gouvernements étrangers d'achever l'évacuation de leurs ressortissants du pays en plein chaos.

De multiples tentatives de trêve ont eu lieu depuis que les combats ont éclaté le 15 avril entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide commandées par son adjoint devenu rival, Mohamed Hamdan Dagalo.

Au moins 512 personnes ont été tuées et 4 193 blessées dans les combats, selon les chiffres du ministère soudanais de la Santé, bien que le nombre réel de morts soit probablement beaucoup plus élevé. Les hôpitaux ont été bombardés et plus des deux tiers d'entre eux sont hors service, selon le syndicat des médecins, qui a fait état d'au moins huit civils tués dans la seule ville de Khartoum mercredi.

Ashraf SHAZLY, Akuot Chol / AFP Le chef militaire du Soudan Abdel Fattah al-Burhan et le chef des RSF Mohamed Hamdan Dagalo

Le Programme alimentaire mondial a déclaré que la violence pourrait plonger des millions de personnes supplémentaires dans la faim dans un pays où 15 millions de personnes, soit un tiers de la population, ont déjà besoin d'aide.