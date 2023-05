L'ONU redoute un exode massif du Soudan

Les violents affrontements pourraient pousser "plus de 800 000 personnes" à fuir le pays, alerte l'ONU

Les violents combats au Soudan entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, pourraient pousser "plus de 800 000 personnes" à fuir le pays, alerte l'ONU. 75 000 personnes sont déjà déplacées à l'intérieur de ce pays de 45 millions d'habitants. Au moins 20 000 autres ont fui vers le Tchad et des dizaines de milliers supplémentaires ont rejoint l'Égypte, la Centrafrique, le Soudan du Sud et l'Éthiopie.

Fayez NURELDINE / AFP 1 900 personnes évacuées de Port-Soudan à la base navale saoudienne King Faisal à Jeddah, le 29 avril 2023

La nouvelle trêve de trois jours décrétée dans la nuit de dimanche à lundi par les deux belligérants n'y change rien, assurent les experts. À l’instar des précédents cessez-le-feu prononcés, le dernier en date signifie en réalité que les couloirs sécurisés pour les évacuations des étrangers sont maintenus et que les négociations, qui se tiennent à l'étranger, se poursuivent.

A Khartoum, la capitale, quand les habitants ne fuient pas, ils restent barricadés, essayant de survivre malgré les pénuries de nourriture, d'eau et d'électricité, ou encore des balles perdues qui transpercent murs et fenêtres.

AFP Des soudanais fuyant leur pays

Sur le plan diplomatique, les efforts se poursuivent : Ryad veut convoquer l'Organisation de la coopération islamique après avoir reçu un émissaire du général Burhan. La Ligue arabe, profondément divisée sur le Soudan, a reporté pour sa part à mardi la suite de ses discussions tandis que les Émirats arabes unis, alliés du général Daglo, ont annoncé avoir appelé le chef de l'armée.

Cet "exode reflète une réalité bien sombre", regrette Alex de Waal, spécialiste du Soudan. "Les États-Unis comme les autres puissances ne faisant que des efforts timides et tardifs pour arrêter les combats et aider les Soudanais."