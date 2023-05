Guerre au Soudan: l'ONU alerte sur le nombre "effroyable" d'enfants victimes

Selon l'ONU, sept enfants seraient tués ou blessés chaque heure dans le conflit qui déchire le pays

Les Nations unies ont alerté vendredi sur le nombre "effroyablement" important d'enfants victimes de la guerre au Soudan, faisant état d'informations locales selon lesquelles sept d'entre eux seraient tués ou blessés chaque heure dans le conflit qui déchire le pays.

"Ainsi que nous l'avions craint et prévu, la situation au Soudan est devenue fatale à un nombre effroyablement important d'enfants", a déclaré un porte-parole de l'agence onusienne de l'Unicef, James Elder, devant la presse à Genève.

AP Photo/Marwan Ali De la fumée s'élève lors d'affrontements dans un quartier de Khartoum, au Soudan

Selon lui, l'agence a reçu des informations d'établissements de santé de Khartoum et de la région du Darfour selon lesquelles 190 enfants auraient été tués et 1.700 autres blessés dans les onze premiers jours du conflit, qui a débuté le 15 avril. Ces estimations n'ont pas encore pu être vérifiées de manière indépendante par l'ONU. Ce chiffre ne recenserait toutefois que les enfants ayant été pris en charge dans un de ces établissements, a souligné le porte-parole, ajoutant: "La réalité pourrait être bien plus grave".

Depuis le 15 avril, plusieurs centaines de personnes ont été tuées, principalement à Khartoum et au Darfour, dans le conflit qui oppose le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, au patron des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdane Daglo. Les trêves successives entre les deux camps n'ont pas été respectées et les bombardements et échanges de tirs continuaient de secouer la capitale Khartoum vendredi pour le 21e jour consécutif.

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a, lui aussi, alerté sur la situation en appelant les Etats à accueillir les Soudanais ayant fui les combats et à ne pas les reconduire de force vers leur pays. "Le HCR appelle tous les pays à assurer aux civils fuyant le Soudan un accès sans réserve à leur territoire", a déclaré sa cheffe Elizabeth Tan, devant la presse.