Le diamant qui orne le sceptre de Charles III réclamé par l'Afrique du Sud

Le Cullinan I, l’un des plus grands diamants au monde, orne le sceptre qui a été porté lors du couronnement du roi d’Angleterre

La monarchie britannique a déployé tout son apparat ce samedi pour le couronnement de Charles III et de Camilla dans l’abbaye de Westminster. Dans une cérémonie fastueuse, hautement solennelle et symbolique, les objets et les parures qui ornent les monarques relèvent d’une chorégraphie très élaborée. L’un des objets les plus symboliques, le sceptre royal, est à l'origine d’un délicat contentieux entre la couronne britannique et son ancienne colonie, l’Afrique du Sud.

Ainsi, le couronnement du nouveau monarque a ravivé d’amers souvenirs. Le pays demande le retour du diamant qui orne le sceptre royal, pièce maîtresse - avec la couronne - de la monarchie. L’énorme diamant, qui pèse 530 carats, est l’une des plus importantes pièces jamais trouvées. Surnommé le "Star of Africa", sa valeur est estimée aujourd’hui à environ 400 millions de dollars.

Jonathan Brady/Pool Photo via AP Le sceptre royal, porté par le roi Charles III lors de son couronnement le 6 mai 2023

Rappel douloureux de l’empire colonial britannique

Seulement voilà, les conditions de son acquisition rappellent le douloureux passé colonial de l’ex empire britannique. Le diamant, trouvé en Afrique du Sud en 1905, a été “offert” à l’époque par le gouvernement colonial à la Couronne alors que le pays se trouvait sous domination britannique. De nombreux Sud-Africains considèrent que cette somptueuse pièce leur appartient ainsi de droit et qu’elle leur a été dérobée. Ces appels à la restitution, ravivés par le couronnement des nouveaux monarques, ont été constants depuis la fin de l’apartheid en Afrique du Sud.

Le débat s’inscrit dans un examen plus général du passé colonial et de la relation du Royaume-Uni avec ses anciennes colonies. La restitution d’objets africains provenant de ces pays, colonisés à l’époque par le royaume, s’est intensifiée ces dernières années. Une pétition en ligne, demandant au roi Charles de restituer ce diamant, a recueilli plus de 8 000 signatures en quelques jours.