Une Israélienne termine à la 1ère place du rallye annuel du désert au Maroc

Le Morocco Desert Challenge est un rallye annuel du désert au Maroc

La motocycliste israélienne Yael Kadshai a terminé à la 1ère place au MoroccoDesertChallenge et à la 11ème place au classement général, avec un temps impressionnant de 29 heures, 46 minutes et 44 secondes.

https://twitter.com/i/web/status/1654066278913409024 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Morocco Desert Challenge est un rallye annuel du désert au Maroc. Depuis 2016, la course démarre de la ville côtière atlantique d’Agadir pour se finir à Saïdia au bord de la mer Méditerranée.

Israël et le Maroc ont annoncé la reprise de leurs relations en décembre 2020 et ont depuis développé de nombreux partenariats et accords de coopération.