Attentat de Djerba : les funérailles d'Aviel Haddad se sont déroulées à Netivot

Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête après l'attaque qui a fait 5 morts

Aviel Haddad, assassiné avec son cousin Ben Haddad lors de l'attentat contre la synagogue de la Ghriba à Djerba (Tunisie), a été enterré vendredi en Israël. Haddad avait immigré en Israël après le décès de sa mère il y a trois ans.

L'attaque, qui a eu lieu alors que des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage juif annuel dans la synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d'Afrique, a fait cinq morts: trois gendarmes et deux fidèles, un Israélo-Tunisien et le Franco-Tunisien, tués devant la synagogue par les tirs de du terroriste. Une enquête criminelle préliminaire a été ouverte en Tunisie, a déclaré Fethi Bakkouche, porte-parole du tribunal de Médenine (sud-est), dont dépend l'île de Djerba.

"Aviel était quelqu'un d'incroyable, il était comme un père pour moi", a déclaré Lylach Haddad, le cousin d'Aviel, à nos confrères de Ynet. "Il emmenait ma sœur à l'hôpital quand elle était malade et ne l'abandonnait jamais. Sa mère est décédée il y a trois ans et il est devenu le chef de la maison. Que reste-t-il, maintenant qu'il est parti ?"

Renforcement de la sécurité des lieux de culte juifs en France

En France, Gérald Darmanin a donné jeudi instruction aux responsables de la police, de la gendarmerie et de la sécurité de renforcer la protection des rassemblements et des lieux de culte juifs, après l'attentat de mardi. Dans ce télégramme daté de jeudi, le ministre de l'Intérieur insiste sur le "niveau très élevé de la menace terroriste qui pèse sur le pays ainsi que sur le regain de tension observé au niveau international et l'attentat meurtrier contre la synagogue de Djerba".