Le président tunisien prétend que la fusillade de la synagogue de la Ghriba n'était pas antisémite

"Ceux qui lancent des accusations d'antisémitisme font la sourde oreille lorsqu'il s'agit de parler des Palestiniens qui meurent tous les jours" (Kais Saied)

Le président tunisien a affirmé samedi que l'attentat contre la synagogue de la Ghriba à Djerba, où deux fidèles juifs et trois gendarmes tunisiens ont été tués, n'était pas antisémite. Kais Saied s'exprimait lors d’une visite dans le district de l'Ariana, près de Tunis, selon le journal tunisien La Presse. Une vidéo de la visite et les déclarations du président ont également été publiées par son bureau.

Aux accusations d’antisémitisme, Kais Saied a répondu que ceux qui soutiennent cette thèse "n'hésitent pas à lancer de fausses accusations d'antisémitisme alors qu'ils font la sourde oreille lorsqu'il s'agit de traiter de la situation critique des Palestiniens qui meurent tous les jours". "Le peuple palestinien réussira contre toute attente à triompher et à récupérer sa terre spoliée", a-t-il encore affirmé.

Il a ensuite qualifié ceux qui considèrent l'attentat comme antisémite de "faussaires de l'histoire déterminés à la déformer, à falsifier les faits et à répandre des contre-vérités", les accusant de "conspirer contre l'État et de mettre en péril la paix sociale". "Les parties étrangères qui lancent des accusations d'antisémitisme font preuve d'une duplicité d'attitude criarde et d'une mémoire courte pour appréhender l'histoire, la véritable histoire", a-t-il ajouté.

Le président s'est également déclaré "surpris" par ces accusations, ajoutant qu'"il est étrange qu'au XXIe siècle, certains parlent encore d'antisémitisme, à moins qu'ils ne veuillent préserver les germes de la division et tirer profit de ce discours".

Yassine Mahjoub / AFP Des fidèles juifs quittent la synagogue e la Ghriba après l'attentat meurtrier

Aviel Haddad, orfèvre israélo-tunisien de 30 ans qui vivait à Djerba et Benjamin Haddad, boulanger marseillais de 42 ans, sont les deux victimes juives de l’attaque à l’arme à feu qui a eu lieu le 9 mai devant la synagogue de la Ghriba sur l’île de tunisienne de Djerba.