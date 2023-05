Attentat de Djerba : Kais Saied prône la tolérance et s'engage à protéger les Juifs

Le président tunisien réfute le caractère antisémite de l'attaque

Le président Kais Saied a affirmé mercredi que la Tunisie était un pays de "tolérance et de coexistence" lors d'une rencontre avec des dignitaires juif, musulman et chrétien après la fusillade meurtrière aux abords d'une synagogue à Djerba.

"C'est une rencontre historique importante qui atteste de la tolérance et de la coexistence qui caractérisent la Tunisie depuis de siècles", a déclaré le chef d'Etat en recevant le mufti de la République Hichem ben Mahmoud, le grand rabbin de Tunisie Haim Bittan, et l'archevêque de Tunis Ilario Antoniazzi, selon une vidéo de la présidence.

Cette rencontre survient après la fusillade perpétrée le 9 mai par un gendarme aux abords de la synagogue de la Ghriba sur l'île de Djerba, pendant le pèlerinage juif annuel. Trois gendarmes et deux fidèles - un Israélo-tunisien et un Franco-tunisien - ont été tués par les tirs de l'assaillant, avant qu'il ne soit abattu par la police.

TUNISIAN PRESIDENCY / AFP Le président tunisien Kais Saied reçoit les dignitaires religieux du pays après l'attentat de la Ghriba, le 17 mai 2023

Lors de cette rencontre, le président Saied a assuré que l'enquête pour déterminer les commanditaires de cette attaque avançait. Quatre personnes en lien avec l'assaillant, soupçonnées d'être impliquées dans cette opération, ont été arrêtées et placées en garde à vue, a indiqué mercredi soir la radio privée Mosaïque FM.

Les autorités tunisiennes ont dénoncé une attaque "criminelle", se gardant de la qualifier de "terroriste" ou de lui conférer une dimension antisémite. Kais Saied a ainsi affirmé aux dignitaires mercredi que l'attaque visait à "porter atteinte à la Tunisie et sa stabilité et y semer la discorde et la division".

YASSINE MAHJOUB / AFP Des policiers lors d'une opération après un attentat à la synagogue de la Ghriba à Djerba, en Tunisie

Quelques jours auparavant, il avait explicitement rejeté le caractère antijuif de l'attaque, affirmant que ceux qui soutiennent cette thèse "n'hésitent pas à lancer de fausses accusations, tout en faisant la sourde oreille lorsqu'il s'agit de traiter de la situation critique des Palestiniens qui meurent tous les jours". "Le peuple palestinien réussira contre toute attente à triompher et à récupérer sa terre spoliée", avait-il encore dit.

"Vous pouvez vivre en paix et nous allons garantir votre sécurité", a-t-il lancé à l'adresse de la communauté juive tunisienne mercredi, démentant une nouvelle fois tout antisémitisme d'Etat à son égard.

Yassine Mahjoub / AFP Pélerins juifs à la synagogue de la Ghriba sur l'île de Djerba en Tunisie

Affirmant "faire la distinction entre judaïsme et sionisme", il a par ailleurs rejeté toute "normalisation" avec Israël et appelé la communauté internationale à "mettre fin à la tragédie du peuple palestinien".

Le rabbin Bittan a qualifié la rencontre d'"excellente" et affirmé avoir reçu "des assurances que ce qui s'est passé (à Djerba) ne se reproduira pas".

Le pèlerinage de la Ghriba est au cœur des traditions des Tunisiens de confession juive, qui ne sont plus que 1 500 contre 100 000 avant l'indépendance en 1956.

En 2002, la synagogue avait été visée par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. Il avait été revendiqué par Al-Qaida.