La gomme arabique menacée par la guerre au Soudan

Depuis le 15 avril, au Soudan, des conflits éclatent entre l'armée au pouvoir dans le pays et les forces paramilitaires. Des combats qui, outre les pertes humaines estimées à 750 morts et plus de 5 000 blessés selon l'ONU, endommagent gravement l'économie du pays, et notamment le marché de la gomme arabique. Ingrédient-clé des boissons gazeuses ou chewing-gums, elle était une exportation phare du Soudan avant la guerre.

Depuis le début du conflit, les stocks de gomme arabique sont au cœur des conflits armés. "C'est une vraie catastrophe pour les producteurs", s'alarme Adam Issa Mohammed, un commerçant à El-Obeid, l'un des principaux marchés de la gomme arabique au sud de Khartoum.

Une "catastrophe" non seulement pour les producteurs mais également pour une grande partie de la population : cinq des 45 millions de Soudanais tiraient directement ou indirectement un revenu de la production de ces cristaux de sève d'acacia durcie dont le Soudan représente 70% des exportations mondiales.

Fayez NURELDINE / AFP 1 900 personnes évacuées de Port-Soudan à la base navale saoudienne King Faisal à Jeddah

À Khartoum, zone principale de combat et de production de gomme arabique, de nombreux camions ont été détruits dans les tirs croisés et des routiers ont été tués. "Comme il n'y a plus aucun acheteur, la tonne est passée de 320 000 livres soudanaises à 119 000 livres", soit de 580 à 200 euros, rapporte à l'AFP Ahmed Mohammed Hussein, un producteur.

AP Photo/Marwan Ali, File Maison détruite à Khartoum

Face aux inquiétudes sur le marché mondial, la gomme arabique étant essentielle dans la production de médicaments par exemple, la Fédération internationale de la promotion de la gomme (AIPG) qui rassemble producteurs, importateurs et fabricants assure que ses "entreprises ont assez de réserves importées du Soudan et d'autres pays dans ses hangars pour absorber de possibles interruptions de l'approvisionnement". L'AIPG ajoute que le Tchad et le Nigeria peuvent aussi "contribuer de façon significative" à l'approvisionnement mondial.

BOUREIMA HAMA / AFP Un agriculteur nigérien récolte des gousses d'acacia

Au Soudan, l'acacia gommier pousse naturellement au milieu des champs sur une longue ceinture de 500 000 km2 --quasiment la superficie de la France-- qui va de Gedaref au Darfour. Parce qu'il est l'un des arbres qui s'accommode le mieux à la sécheresse et au changement climatique, les bailleurs internationaux et les pays africains ont misé sur lui pour boiser la "Grande muraille verte". Ce conflit, s'il perdure pourrait donc s'avérer également être un désastre écologique. "Si la ceinture d'acacias disparaît, tout le monde va plonger avec elle," prévient Mostafa al-Sayyed Khalil, patron du Conseil de la gomme arabique du Soudan.