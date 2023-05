Soudan : la nouvelle trêve débute mais les combats continuent

Les médiateurs américains et saoudiens ont assuré qu’il y aura "un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu"

Des combats au sol et des frappes aériennes ont eu lieu à Khartoum dans la nuit de lundi à mardi malgré l'entrée en vigueur officielle du cessez-le-feu d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires censée laisser passer civils et aide humanitaire.

Après l'entrée en vigueur officielle de la trêve à 19H45, des habitants de la banlieue nord-est de Khartoum ont fait état de combats et d'autres, dans le sud de la capitale, ont rapporté des frappes aériennes à l'AFP.

AFP Un véhicule de l'armée soudanaise à Khartoum

"Au-delà des annonces officielles, le Soudan est toujours bombardé et des millions de civils sont en danger", s'est alarmé Karl Schembri, du Norwegian Refugee council (NRC), dénonçant sur Twitter "plus d'un mois de promesses rompues", alors que près d'une dizaine de trêves ont déjà échoué dès leurs premières minutes au Soudan.

L'ONU avait noté lundi en fin d'après-midi "des combats et des mouvements de troupes alors que les deux camps se sont engagés à ne pas chercher à prendre l'avantage militaire avant l'entrée en vigueur de la trêve". Les médiateurs américains et saoudiens avaient annoncé avoir obtenu, après deux semaines de négociations, une trêve d'une semaine. Ces derniers ont assuré qu’il y aura "un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu".

AP Photo/Mahmoud Hjaj, File Mohamed Hamdane Daglo

Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo a fait un millier de morts et plus d'un million de déplacés et réfugiés.