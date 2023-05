L’aide humanitaire bloquée aux portes du soudan malgré la trêve

Les humanitaires ne peuvent toujours pas accéder aux hôpitaux de Khartoum et du Darfour, les zones les plus touchées par les combats

L'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan restait complexe jeudi, malgré l'accord de cessez-le-feu conclu entre les forces militaires et paramilitaires. Si les médiateurs saoudiens et américains travaillent à mettre en place des couloirs sécurisés, des habitants de Khartoum signalent toujours des tirs d'artillerie et des raids aériens. "Au-delà des annonces officielles, le Soudan est toujours bombardé et des millions de civils sont en danger", s'est alarmé Karl Schembri, du Norwegian Refugee Council (NRC), dénonçant sur Twitter "plus d'un mois de promesses rompues", alors que près d'une dizaine de trêves ont déjà échoué dès leurs premières minutes au Soudan.

Certains habitants témoignent de légers signes d'amélioration, mais les humanitaires font face à de nombreux obstacles. Ils ne peuvent toujours pas accéder aux hôpitaux de Khartoum et du Darfour, les zones les plus touchées par les combats.

AP Photo/Sam Mednick

Les pillages de fournitures médicales se multiplient, qui mettent en péril le passage des équipes. Des milliers de familles fuient toujours le Darfour vers les pays voisins. Environ 300 000 personnes ont déjà quitté le pays, tandis que plus de 800 000 se sont réfugiées dans d'autres villes soudanaises. Les camps de déplacés, déjà surpeuplés, sont désormais pleins ou détruits, aggravant une situation humanitaire critique.