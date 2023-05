Frappes de drones en Libye : deux morts et des blessés, dont le neveu d'un député

Les députés du parlement de l'est du pays ont accusé le gouvernement d'union nationale d'avoir délibérément visé la maison du représentant de Zawiya

Des frappes de drones en Libye ont tué deux personnes et blessé plusieurs autres, dont le neveu d'un député, près de la ville de Zawiya, dans l'ouest du pays, dans le cadre d'une opération visant les réseaux de contrebande, selon les autorités.

Les députés du parlement de l'est libyen ont toutefois accusé le gouvernement d'union nationale (GUN), basé à Tripoli, à l'ouest, d'avoir délibérément visé la maison du représentant de Zawiya, Ali Bouzribah. Les frappes, qui ont touché des sites dans le port d'Al-Maya, et qui ont menées pour la deuxième journée consécutive, ont provoqué un incendie sur un bateau.

Ali Bouzribah a confirmé sur Facebook que son neveu avait été blessé et que deux autres hommes avaient été tués lors des frappes de dimanche. Des images et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont corroboré ces informations, montrant les deux personnes décédées ainsi que le neveu du député blessé, recevant des soins dans un hôpital.

La Libye est plongée depuis plus d'une décennie dans un important cycle de violences, consécutif au soulèvement soutenu par l'OTAN qui a renversé l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis, des groupes armés se disputent le pouvoir et la direction du pays. La Libye est actuellement est divisé entre le gouvernement nominalement intérimaire de Tripoli à l'ouest, et un autre gouvernement à l'est, soutenu par le pouvoir législatif et le commandant militaire Khalifa Haftar.

Cette situation chaotique a permis à des groupes armés de financer leurs activités à travers la contrebande de carburant et le trafic illégal de migrants, contribuant ainsi à perpétuer l'instabilité dans le pays.