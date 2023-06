Maroc : le conseiller israélien à la sécurité nationale reçu par le ministre des Affaires étrangères

Le président du Parlement israélien, Amir Ohana, a également entamé une visite dans le royaume

Le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi a été reçu par le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, à Rabat ce mercredi.

Le président du Parlement israélien, Amir Ohana, a également entamé une visite dans le royaume ce même jour, à l'invitation de son homologue marocain, Rachid Talbi Alami. Il s'agit du premier déplacement d'un président de la Knesset dans le pays, mais aussi d'un retour aux sources pour Amir Ohana, lui-même d'origine marocaine.

"L'histoire prend forme sous nos yeux, et elle apporte de bonnes nouvelles de renforcement et de consolidation des relations entre les deux pays, de rapprochement entre les deux peuples, et d'élargissement du cercle de la paix", a déclaré le président du Parlement israélien à son arrivée.

L'accueil de Tzachi Hanegbi et d'Amir Ohana au Maroc, suit celui de soldats de Tsahal dans le royaume, une première également dans un pays musulman. 12 combattants de l'unité d'élite d'infanterie des commandos Golani a en effet pris part à l'exercice militaire African Lion sous la direction du commandement américain pour l'Afrique (Africom).