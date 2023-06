A Rabat, le président de la Knesset se dit "fier de ses origines marocaines"

Il a entamé son séjour à Rabat par une visite à la célèbre synagogue Rabbi Shalom Zaoui, où son père avait l'habitude de prier

Le président du Parlement israélien poursuit son déplacement au Maroc ce jeudi. Arrivé la veille à l'invitation de son homologue marocain, Amir Ohana effectue la première visite officielle d'un président de la Knesset dans un pays musulman, la première également d'un responsable israélien de ce rang dans le royaume depuis les accords d'Abraham.

A son programme, des discussions avec le président du Parlement marocain, Rachid Talbi El Alami, ainsi qu'une rencontre avec le groupe parlementaire d'amitié Maroc-Israël. Il est également prévu que le dirigeant de la Knesset signe un protocole d'accord sur la coopération entre les deux législatures et qu'il rencontre la communauté juive du Maroc.

"L'histoire se déroule sous nos yeux et annonce le renforcement des relations entre nos deux pays, un rapprochement entre les deux peuples et l'élargissement du cercle de la paix", a déclaré Amir Ohana peu après son arrivée à Rabat.

https://twitter.com/i/web/status/1666517299417718800 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lui-même d'origine marocaine, le numéro trois du gouvernement israélien a entamé son séjour à Rabat par une visite à la célèbre synagogue Rabbi Shalom Zaoui, celle où son père avait l'habitude prier avant d'émigrer en Israël. "C'est un grand privilège pour moi d'être ici et de m'asseoir à l'endroit où mon père s'asseyait, priant quotidiennement devant l'Arche d'alliance et rempli du désir de rejoindre Israël et Jérusalem", a-t-il dit.

Brandissant ensuite fièrement face caméra les unes de journaux marocains sur lesquelles il apparaît, Amir Ohana a affirmé que le Maroc n'était pas un pays comme les autres, et s'est dit fier de ses origines. Il a également mis l'accent sur le cadre de paix et de prospérité dans lequel vit la communauté juive marocaine, et le fait que le roi Mohammed VI était le garant de la sécurité de tous les citoyens du royaume, quelle que soit leur confession.

Mors de sa rencontre avec son homogue marocain, Amir Ohana offrira a prévu d'offrir à celui-ci le plus petit exemplaire du Coran au monde, imprimé en utilisant la nanotechnologie. Une innovation 100 % israélienne.

Le conseiller israélien à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi, a de son côté été reçu mercredi par le ministre des Affaires étrangères marocain à Rabat.