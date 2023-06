Six blessés sur le tournage de "Gladiator 2" au Maroc

Le casting de ce second volet devrait intégrer Lior Raz, créateur et acteur de la série israélienne "Fauda"

Six personnes ont été blessées lors d'une série de cascades sur le tournage du deuxième opus du film " Gladiator", qui se déroule en ce moment à Ouarzazate, au Maroc. Les secours ont rapidement pris soin des blessés, dont la vie est hors de danger. Quatre des six personnes traitées pour des brûlures sont toujours à l'hôpital.

"L'ensemble des équipes de sécurité et des services médicaux sur place ont pu travailler rapidement afin que les personnes concernées reçoivent immédiatement les soins nécessaires. Toutes sont dans un état stable", a précisé un porte-parole de la Paramount Pictures qui produit le film.

AP Photo/Oded Balilty 2019© In this Thursday, May 30, 2019 photo, one of the creators of Israel's hit TV show "Fauda" Lior Raz poses for a photo in Tel Aviv, Israel.

"La sécurité des acteurs et de l'équipe est de la plus haute importance pour nous, et nous mettons en place des mesures strictes dans toutes nos productions", a-t-il souligné. "Nous continuerons de surveiller la situation et de prendre toutes les précautions nécessaires à mesure que le tournage reprendra", a-t-il ajouté.

Le premier volet de "Gladiator", sorti en 2000, avait remporté un grand succès au box office, générant plus de 400 millions de dollars de recettes et remportant cinq oscars. Le réalisateur Ridley Scott est de nouveau aux commandes de ce second opus attendu pour 2024, et dont le casting devrait intégrer Lior Raz, créateur et acteur de la série israélienne "Fauda".