Un certain nombre d'étudiants sont toujours portés disparus

Au moins 37 étudiants ont été tués dans une attaque menée par des jihadistes contre une école où un dortoir a été incendié, dans l'ouest de l'Ouganda.

"Tous les morts" sont "des étudiants de l'école", âgés de 16 ans et plus, a déclaré le responsable gouvernemental en charge du district, Joe Walusimbi.

Le porte-parole de la police, Fred Enanga, avait indiqué auparavant que "huit personnes blessées ont également été retrouvées et sont toujours dans un état critique à l'hôpital de Bwera".

Il a déclaré que les Forces démocratiques armées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe Etat islamique et basée dans l'est de la RD Congo, ont attaqué un lycée près de Bwera où "un dortoir a été incendié et un magasin de nourriture pillé".

Un certain nombre d'étudiants sont toujours portés disparus, a indiqué de son côté le commissaire de district, Joe Walusimbi.