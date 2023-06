Le chanteur a annoncé qu'il allait sortir son premier album entièrement en français

Le chanteur Mika se trouve actuellement au Maroc, à l'occasion du Festival de jazz de Casablanca auquel il participe. Interviewé par i24NEWS, il a fait une véritable déclaration d'amour au pays. "Je me suis produit plusieurs fois ici et j'adore ce pays. Le Festival de jazz va être encore une expérience différente, plus intimiste", a confié l'artiste, qui se dit également "fan" de la musique traditionnelle d'Afrique du Nord et de la culture berbère.

"Ma musique est un peu différente, car j'ai étudié la musique classique et que je suis issu d'une mère libano-syrienne et d'un père américain qui a grandi aux quatre coins du monde. Cet éclectisme fait partie de moi, je ne peux m'en détacher", a-t-il poursuivi.

Le chanteur a également annoncé qu'il travaillait actuellement sur son premier album entièrement en français qui devrait sortir prochainement. "C'est pour moi un grand challenge. Jusqu'ici j'avais sorti quelques chansons en français mais jamais un album entier. Ce projet m'a pris du temps mais j'en suis fier, et j'ai hâte de partager ça avec le public", s'est-il réjoui.

Avec sa triple nationalité libano-américano-britannique, Mika, véritable citoyen du monde dont le père est né à Jérusalem, n'est jamais plus heureux que lorsqu'il est sur scène, pour la bonne raison, dit-il, que "la musique est le seul vrai langage universel". Outre sa casquette d'auteur-compositeur-interprète, le chanteur aux millions de disques vendus dans le monde a également été coach de l'émission The Voice en France ainsi que dans la version italienne de X Factor.