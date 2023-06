L'ambassade d'Israël au Sénégal distribue des moutons pour le fête de l’Aïd el-Kébir

"Les gens sont très reconnaissants. En retour, ils prient pour Israël et pour l'ambassade"

Alors que l’Aïd el-Kébir a débuté ce mercredi, l'ambassade d'Israël au Sénégal, située à Dakar, a entrepris de distribuer de moutons et des chèvres, comme elle fait chaque année depuis 2006. Cette fête, appelée "Tabaski" en wolof - la langue locale - est la plus importante de l'année pour les 95 % de musulmans que compte la population sénégalaise. Elle commémore dans la tradition le sacrifice avorté par Abraham de son fils Ismaël, remplacé à la dernière minute par un bélier.

Beaucoup de familles pauvres n'ont toutefois pas les moyens de se procurer le mouton que l'on a coutume de sacrifier à cette occasion, qui représente une charge financière importante. "Les gens sont très reconnaissants. En retour, ils prient pour Israël et pour l'ambassade", a rapporté au Jérusalem Post Ben Bourgel, l'ambasseur israélien au Sénégal. "Cette distribution est devenue une tradition. Nous n'avons plus besoin de l'annoncer, les gens viennent spontanément. C'est pour nous un moyen de nous engager auprès de la population locale, mais aussi de promouvoir la coopération interreligieuse."

En 2019, Ahmadou Makhtar Kante, un imam de Dakar, avait pourtant appelé à ne pas profiter des "moutons sionistes". "La propagande sioniste par le truchement des moutons d’Isaac ne passera pas. […] Oui, je suis un Palestinien", avait-il écrit sur Facebook.

"Aucun musulman ne devrait accepter les moutons de l’ambassade d’Israël à Dakar. Non seulement en signe de solidarité avec les Palestiniens, mais aussi parce que ces moutons sont offerts au nom d’Isaac qui serait le fils d’Abraham et celui préposé au sacrifice. Or, pour les musulmans c’est d’Ismaël qu’il s’agit", avait-t-il ajouté. Le responsable religieux avait ainsi déclaré refuser "l’instrumentalisation de la Tabaski par l’Etat sioniste d’Israël".