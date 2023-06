Coran brûlé : le Maroc rappelle son ambassadeur en Suède

Le Chargé d’Affaires de la Suède à Rabat a par ailleurs été convoqué

Le Maroc a annoncé qu'il rappelait son ambassadeur en Suède, après une manifestation autorisée par le gouvernement pendant laquelle un homme a brûlé des pages du Coran.

"Une fois de plus, le gouvernement suédois a autorisé une manifestation mercredi, au cours de laquelle le Saint Coran a été brulé devant une Mosquée à Stockholm. Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en cette période sacrée du grand pèlerinage à la Mecque et de la fête bénie de l'Aïd Al-Adha", déclare un communiqué publié par le royaume.

"Face à ces provocations répétées, commises sous le regard complaisant du gouvernement suédois, le Chargé d’Affaires du Royaume de Suède à Rabat a été convoqué mercredi au Ministère des Affaires étrangères. Il lui a été signifié la condamnation la plus vigoureuse par le Royaume du Maroc de cette offense et le rejet de cet acte inadmissible. De même, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Royaume de Suède est rappelé en consultation au Royaume pour une durée indéterminée", selon le même communiqué.

Jonathan NACKSTRAND / AFP Salwan Momika proteste devant une mosquée de Stockholm le 28 juin 2023, pendant la fête de l'Aïd al-Adha

Lors de la manifestation, Salwan Momika, un Irakien de 37 ans ayant fui son pays pour la Suède, a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'y glisser des tranches de bacon et d'en brûler quelques pages. Le tout devant la plus grande mosquée de Stockholm. La Turquie a également dénoncé un acte "inacceptable", tandis que les États-Unis l'ont qualifié d'"irrespectueux et offensant". Cette vive condamnation d'Ankara pourrait compliquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN.