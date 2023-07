Le président iranien entame une rare visite en Afrique pour promouvoir "la diplomatie économique"

Il a salué le "continent des opportunités" lors de sa rencontre avec son homologue kenyan, avant de se rendre en Ouganda et au Zimbabwe

Le président iranien a entamé une rare visite en Afrique, alors que son pays, qui fait l'objet de lourdes sanctions économiques de la part des États-Unis, cherche à approfondir ses partenariats dans le monde entier, a rapporté mercredi l'Associated Press.

La visite du président Ebrahim Raïssi au Kenya, mercredi, est la première d'un dirigeant iranien sur le continent africain depuis plus de dix ans. Il devrait également se rendre en Ouganda et au Zimbabwe et y rencontrer les présidents. L'Afrique est un "continent d'opportunités" et une grande plateforme pour les produits iraniens, a déclaré M. Raïssi lors d'une conférence de presse. Il n'a pas répondu aux questions. "Aucun d'entre nous n'est satisfait du volume actuel des échanges commerciaux", a-t-il déclaré.

AP Photo/Khalil Senosi Le président iranien Ebrahim Raïssi, avant de rencontrer le président kényan William Ruto au State House de Nairobi, au Kenya, le 12 juillet 2023.

Le dirigeant iranien a spécifiquement mentionné les ressources minérales de l'Afrique et l'expérience pétrochimique de l'Iran, mais les cinq protocoles d'accord signés mercredi par la République islamique et le Kenya ne semblent aborder ni l'une ni l'autre de ces questions. Ils portent plutôt sur l'information, la communication et la technologie, la pêche, la santé animale et la production de bétail, ainsi que sur la promotion des investissements. Le président kenyan William Ruto a qualifié l'Iran de "partenaire stratégique essentiel" et de "moteur mondial de l'innovation". Il a exprimé son intérêt pour l'expansion des exportations agricoles du Kenya vers l'Iran et l'Asie centrale, bien au-delà du thé. L'Iran a également l'intention de créer une usine de fabrication de véhicules iraniens dans la ville portuaire de Mombasa, au Kenya, a déclaré M. Ruto.

AP Photo/Khalil Senosi Le président iranien Ebrahim Raïssi s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe après sa rencontre avec le président kenyan William Ruto au Kenya, le 12 juillet 2023. (AP Photo/Khalil Senosi)

La visite de M. Raïssi en Afrique vise à "promouvoir la diplomatie économique, à renforcer les relations politiques avec les pays amis et alignés et à diversifier les destinations d'exportation", a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué à l'arrivée du président.

Le mois dernier, le dirigeant iranien a effectué sa première visite en Amérique latine, s'arrêtant au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua.