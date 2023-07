Les voisins du Soudan réclament de l'aide face à un conflit qui menace de s'étendre

Le conflit a déjà fait plus de 3 000 morts

Les dirigeants des sept pays voisins du Soudan se réunissent au Caire pour les pourparlers de paix les plus importants depuis que le conflit a éclaté dans le nord-est du pays africain à la mi-avril.

Les dirigeants de l'Éthiopie, du Sud-Soudan, du Tchad, de l'Érythrée, de la République centrafricaine et de la Libye participent à cette réunion organisée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Le Soudan est en proie à la violence depuis le 15 avril, date à laquelle les tensions entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide ont dégénéré en combats ouverts. Le conflit a fait plus de 3 000 morts, selon des données datant du mois de juin, mais le nombre réel de victimes est probablement beaucoup plus élevé, selon des médecins et des militants. Dans son discours d'ouverture, le président égyptien a proposé un accord de cessez-le-feu durable, l'établissement de couloirs humanitaires sûrs et un cadre de dialogue qui inclurait tous les partis et personnalités politiques soudanais.

EGYPTIAN PRESIDENCY / AFP Le président égyptien au sommet régional

L'Egypte, grand voisin influent du nord, a reçu le plus gros contingent avec plus de 255.000 réfugiés, suivie du Tchad (240.000) et du Soudan du Sud (160.000).

La communauté internationale qui avait promis 1,5 milliard de dollars lors d'un sommet en juin "doit tenir ses promesses" et "aider les pays voisins", a martelé le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. "En une semaine, nous avons reçu plus de 150.000 personnes, en majorité des femmes et des enfants" fuyant le Darfour, où les pires atrocités sont recensées, a abondé le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno. De nouveau jeudi, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a rapporté qu'au moins 87 personnes apparemment tuées par les FSR et leurs alliés avaient été enterrés dans une fosse commune au Darfour où l'ONU évoquait déjà de possibles "crimes contre l'humanité" dans un conflit désormais ethnique.

Déplorant "une flambée des prix" et des "pénuries" dans les régions frontalières, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, a mis en garde contre une hausse de "la circulation des armes légères à travers les frontières poreuses".

EGYPTIAN PRESIDENCY / AFP Le sommet régional

Les sept pays réunis au Caire, aux côtés des patrons de l'Union africaine et de la Ligue arabe ont souligné qu'ils feraient tout pour éviter que le Soudan ne devienne "un eldorado pour le terrorisme et le crime organisé", selon leur communiqué commun. Jeudi, Human Rights Watch (HRW) pointe du doigt un autre obstacle: la décision de l'Egypte en juin de demander des visas à tous les Soudanais. Alors qu'avant, les femmes, les enfants et les hommes de plus de 50 ans n'en avaient pas besoin. Cela "met en danger de mort des demandeurs d'asile", selon l'ONG.

Quant aux efforts diplomatiques, jusqu'ici emmenés par Saoudiens et Américains seuls, ils n'ont abouti qu'à de courtes trêves rapidement violées.

AP Photo, File

Les pays africains tentent de reprendre la main. Mais la dernière réunion de l'Igad, le bloc de l'Afrique de l'Est, à Addis Abeba lundi a été boycottée par l'armée soudanaise. Malgré tout, a plaidé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, "nous devons nous aligner sur les mécanismes de l'Igad et de l'Union africaine", a-t-il dit en Egypte, un pays avec lequel il est régulièrement à couteaux tirés, notamment sur le dossier soudanais.