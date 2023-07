L'Israélien en Ethiopie aurait simulé son propre enlèvement (médias)

La police israélienne a ouvert une enquête sur des soupçons de fraude

La police israélienne mène actuellement une enquête pour déterminer si l'Ethiopien de 79 ans présumément enlevé en Éthiopie a simulé son propre enlèvement, ont rapporté jeudi les médias israéliens.

Lundi soir, le ministère israélien des Affaires étrangères a reçu une information selon laquelle un citoyen israélien avait été enlevé dans la ville de Gondar, capitale impériale et ville la plus peuplée de l'Amhara, a-t-il déclaré dans un communiqué, sans donner davantage de détails.

Une première rançon de plusieurs millions de shekels avait initialement été réclamée par les kidnappeurs, qui ont finalement revu leurs exigences à la baisse.

Les proches de Francis Adbabayi avaient déclaré avoir reçu un message enregistré dans lequel il les suppliait d'obtenir sa libération. Les ravisseurs présumés ont également envoyé un court clip vidéo et des photos d'Adbabayi sur lesquelles on le voit pieds et poings liés et gardé par un homme armé. M. Adbabayi, 79 ans, originaire de Rishon Letzion, s'est rendu dans son pays d'origine, l'Éthiopie, il y a quelques semaines. Il avait prévu d'y rester un mois et d'en repartir lundi.

La région de l'Amhara dans le nord de l'Ethiopie connaît des troubles depuis une tentative, mi-avril, des autorités fédérales éthiopiennes de démanteler ses "forces spéciales", des unités paramilitaires créées hors de tout cadre légal par de nombreux Etats régionaux depuis une quinzaine d'années.