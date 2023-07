Visite de Raïssi : le président du Zimbabwe prône "l'union" face aux sanctions

"Il est essentiel que nous, les victimes des sanctions occidentales, nous parlions les uns aux autres, que nous leur montrions que nous sommes unis"

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a jugé essentiel que les nations visées par des sanctions occidentales s'unissent à l'occasion de la visite du président iranien Ebrahim Raïssi.

Le président Raissï effectuait, jeudi, une visite d'une journée dans ce pays d'Afrique australe, dernière étape de la première tournée africaine d'un dirigeant iranien en 11 ans. Il a été chaleureusement accueilli par son homologue zimbabwéen à l'aéroport de Harare, avec tapis rouge et drapeaux iraniens et zimbabwéens agités par plusieurs centaines de personnes, notamment des musulmans. "Il est essentiel que nous, les victimes des sanctions occidentales, nous parlions les uns aux autres... que nous leur montrions que nous sommes unis", a déclaré le président Mnangagwa lors d'un point de presse, à l'issue d'entretiens avec son homologue iranien. "Je suis heureux que vous soyez venu manifester votre solidarité", lui avait-il dit à son arrivée à l'aéroport, en l'appelant "mon frère".

M. Mnangagwa, 80 ans, qui cherche à se faire réélire lors d'un scrutin présidentiel et parlementaire en août a longtemps imputé les difficultés économiques de son pays aux sanctions imposées par les Etats-Unis et l'Union européenne. Les pays occidentaux rétorquent que ces mesures visent des individus spécifiques accusés de corruption et de violations des droits de l'homme, et non le pays dans son ensemble.