L'Algérie condamne la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara

"Il s'agit d'une violation du droit international et des résolutions des Nations Unies"

L'Algérie a publié ce jeudi une déclaration condamnant fermement la décision d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc au Sahara, annoncée par Rabat et Jérusalem en début de semaine. Dans la foulée, le roi Mohammed VI a invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à se rendre dans le royaume chérifien: "Il s'agit d'une violation du droit international et des résolutions des Nations Unies", a déclaré l'Algérie: "L'annonce par le Maroc de la décision d'Israël ne peut en aucun cas légitimer de souveraineté sur les terres du Sahara et la population qui y vit sous occupation."

AFP Le président algérien Abdelmadjid Tebboune assiste à la cérémonie de clôture du 31e sommet de la Ligue arabe à Alger, capitale de l'Algérie, le 2 novembre 2022

Le Front Polisario, mouvement indépendantiste armé du Sahara occidental, a pareillement affirmé que "la position de l'entité sioniste était nulle et non avenue".

C'est la première fois qu'Israël reconnaît la souveraineté du Maroc au Sahara Occidental depuis le renouvellement des relations diplomatiques entre les pays en décembre 2020. Cette reconnaissance israélienne était l'une des conditions posées par Rabat pour l'élévation de la représentation marocaine à Tel-Aviv au statut d'ambassade.