Maroc : le groupe hôtelier israélien Selina ouvre un établissement à Dakhla

Le groupe hôtelier israélien "Selina Hospitality" a annoncé l'ouverture d'un hôtel dans la ville de Dakhla au Maroc, prévue pour avril 2024. L'hôtel contientra 376 chambres et sera équipé entre autres d'une une piscine, d'un centre de bien-être, d'un restaurant et d'espaces de co-working. Il s’agit du deuxième établissement hôtelier du groupe au Maroc, après le Nomad Camp Agafay

"Nous sommes ravis d'ouvrir nos portes à Dakhla, au Maroc", a déclaré Raphael Moceri, PDG et co-fondateur de Selena Hospitality Group, ajoutant : "Dakhla, avec sa beauté naturelle et sa culture, est la destination idéale pour l'hôtel Selina. Nous sommes impatients d'accueillir des clients du monde entier et de leur offrir une expérience inoubliable."

La société exploite des hôtels dans 24 pays sur six continents. Selina Hospitality a été fondé en 2014 par deux hommes d’affaires israéliens, Rafael Museri et Daniel Rudasevski. Le groupe hôtelier, coté à l’indice Nasdaq aux États-Unis, a annoncé fin juin dernier un chiffre d’affaires de 54,25 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 41,18 millions de dollars par rapport à la même période l’année dernière.

Israël et le Maroc ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques en décembre 2020.